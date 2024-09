Dorival tem quatro desfalques no treino deste domingo. Veja como foi!

André, Guilherme Arana, Lucas Paquetá e Vini Júnior foram poupado das atividades. Fabrício Bruno já está à disposição do treinador

Com Fabrício Bruno, a Seleção Brasileira seguiu sua preparação para o duelo contra o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa. Contudo, o técnico Dorival Júnior não teve o grupo completo. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os meio-campistas André e Lucas Paquetá e o atacante Vini Júnior não participaram da atividade no CT do Caju.

De acordo com a CBF, o quarteto ficou fora do treino apenas por um controle de carga e não tem lesões. Assim, eles não preocupam para o duelo em Assunção. A imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos da atividade, onde Dorival organizou um trabalho de passes rápidos.