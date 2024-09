Decisivo, Cristiano Ronaldo dá a vitória a Portugal contra a Escócia

Craque deixa o banco no intervalo e, após duas bolas na trave, faz o gol do triunfo de virada pela Liga das Nações, em Lisboa

McTominay, pelos escoceses, marcou na primeira etapa. Depois, Bruno Fernandes e o próprio CR7 – este, já no fim – fizeram os gols de Portugal, em jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com a derrota parcial, então, o técnico Roberto Martínez precisou mexer para a volta para o segundo tempo. Ele colocou Cristiano Ronaldo e Ruben Neves nas vagas de Pedro Neto e João Palhinha, respectivamente. E as mudanças deram certo: aos 9′, Bruno Fernandes recebeu de Rafael Leão e, de primeira, chutou de fora da área, superando o arqueiro Gunn, que chegou a tocar na bola.

Afinal, o time português partiu para cima. Com Cristiano Ronaldo no banco, coube a Rafael Leão e Bruno Fernandes organizarem as principais chances da equipe da casa. Foram 16 finalizações de Portugal só no primeiro tempo. A mira, porém, não estava em dia, já que o goleiro Gunn só precisou participar em três defesas.

Após o empate português, a Escócia buscou voltar ao jogo, empilhando escanteios. No entanto, as melhores chances foram do time da casa. Tabela incrível de João Félix (que saíra do banco) com Cristiano Ronaldo, e o atacante do Chelsea parou em Gunn – o goleiro operou grande defesa.

Depois, CR7 acertou duas bolas na trave em lance de verdadeira blitz do ataque de Portugal. Na segunda, ele testou no contrapé do goleiro, que teve tempo para evitar, em cima da linha, a entrada da bola. Nos lances, Gunn precisou fazer verdadeiros milagres.

Mas o camisa 7 de Portugal não está perto de completar mil gols à toa. Aos 42′, ele aproveitou cruzamento rasteiro de Nuno Mendes e se esticou todo para mandar a bola para as redes, levando o Estádio da Luz à loucura, garantindo mais uma vitória de Portugal na Liga das Nações 2024/25.