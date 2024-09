Carlinha pega três pênaltis, e São Paulo está na final do Brasileirão Feminino

Com o brilho da goleira Carlinha, o São Paulo está na final do Brasileirão feminino de 2024. Afinal, na tarde deste domingo (8/9) o time perdeu para a Ferroviária, fora de casa, na Arena Fonte Luminosa por 1 a 0. O gol foi de Duda de pênalti aos 46 da etapa final. Porém, como deu as são-paulinas na ida por 2 a 1, a decisão foi para os pênaltis. Então, Carlinha brilhou demais. A goleira que quase pegou o penal de Duda no tempo normal, defendeu três cobranças. Tricolor 3 a 0 e na final.

Agora, o São Paulo. que jamais ganhou o Brasileirão feminino, fará a final contra o Corinthians, que eliminou o Palmeiras neste domingo. O Verdão venceu por 2 a 1. Mas como o Timão fez 3 a 1 na ida, se garantiu em mais uma decisão.

Este jogo começou com 17 minutos de atraso. O motivo: o desfibrilador não estava em uma das âmbulâncias.Assim, a arbitragem aguardou a chegada do aparelho.