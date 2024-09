Bruno Gomes fala sobre troca de comando no Inter e improvisação

O volante Bruno Gomes, do Inter, passou a titular pouco depois da chegada do técnico Roger Machado. Após um período improvisado na lateral-direta por falta de opções, agora pode voltar, então, à sua posição de origem (volante) com as chegadas de Nathan e Brian Aguirre.

E, em entrevista ao “ge”, publicada neste domingo (8), o polivalente jogador falou sobre a troca de comando no Colorado, além da experiência como lateral improvisado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: São Paulo irá pedir anulação de jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão