América-MG vence o Guarani com tranquilidade e encosta no G4 da Série B

Matheus Davó, Rodriguinho e Renato Marques marcaram os gols do triunfo do Coelho sobre o lanterna da competição

Na primeira vitória do técnico Lisca, o América-MG cumpriu o ‘fator casa’ e bateu o Guarani por 3 a 0, no Independência, pela Série B do Brasileirão. Assim, ainda no primeiro tempo, Matheus Davó, Rodriguinho e Renato Marques garantiram o triunfo sobre o lanterna. O Bugre, portanto, segue com 21 pontos, em 20º, enquanto o Coelho alcançou a marca de 38 pontos, quatro atrás do G4.

Na próxima rodada, o Bugre visita o Paysandu, dia 14 (sábado), às 17h (de Brasília), na Curuzu. O Coelho, aliás, joga contra o vice-líder Santos, dia 15 (domingo), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Coelho arisco

Em casa, o Coelho, que ainda almeja encostar no G4 para retornar à elite do futebol brasileiro, comandou as ações ofensivas no primeiro tempo. Nos primeiros quinze minutos, porém, a equipe mineira não conseguiu incomodar de forma concreta a meta do goleiro Vladimir.