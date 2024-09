Portugal x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes devem jogar com escalações diferentes da estreia na Liga das Nações, quando os portugueses venceram e os escoceses foram derrotados

O técnico Roberto Martínez não deu maiores detalhes, mas admitiu que fará mais mudanças na equipe titular, além de substituir Vitinha, que se lesionou nos minutos finais da vitória sobre os croatas, quinta-feira (5). Os jovens Geovany Quenda e Tiago Santos, que ficaram fora da convocação para o primeiro jogo, além Renato Veiga, que ainda não estreou, estarão no banco de reservas para o segundo confronto. Entretanto, não iniciarão a partida.

Portugal e Escócia entram em campo neste domingo (8), às 15h45 ( de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, para a segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. Na estreia, a seleção portuguesa venceu a Croácia por 2 a 1, com Cristiano Ronaldo marcando seu histórico 900º gol. Enquanto isso, a equipe escocesa, após ser derrotada pela Polônia por 3 a 2, tenta se recuperar jogando fora de seus domínios.

À exceção de Vitinha, o restante do grupo treinou sem restrições. Desse modo, a tendência é que o treinador troque pelo menos três dos onze titulares diante da Croácia. No treino deste sábado, no entanto, Martínez não deu qualquer sinal sobre quem deve sair ou entrar.

Como chega a Escócia

O gol polonês nos acréscimos decretou mais do que uma dura derrota para os escoceses. Com o resultado, a seleção está prestes a completar, caso não vença os portugueses, um ano sem vitórias em competições oficiais. O último resultado positivo ocorreu em 8 de setembro de 2023, um 3 a 0 sobre o Chipre.

Como se não bastasse ter Cristiano Ronaldo e ccompanhia pela frente, o técnico enfrenta dilemas na escalação para o confronto. Ben Doak e Lawrence Shankland se destacaram ao sair do banco na derrota de quinta-feira (5). Sendo assim, Clarke pode optar por mudanças na defesa também, após as atuações decepcionantes de Grant Hanley e Anthony Ralston. Ademais, existe a possibilidade de o treinador optar por uma escalação com três zagueiros.