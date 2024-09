Palmeiras pretende cumprir contrato com casa de aposta investigada

O Palmeiras debate internamente o futuro da parceria com a casa de apostas investigada pela Polícia Civil. Entretanto, nenhuma medida deve ser tomada neste momento. Dessa forma, a tendência é que o contrato com a empresa “Esportes da Sorte”, patrocinadora máster do futebol feminino, seja cumprido nesta temporada.

Em janeiro deste ano, o Palmeiras assinou um acordo de R$ 18,5 milhões por temporada com a “Esportes da Sorte”. Nas últimas semanas, a empresa virou alvo de investigação da Polícia Civil de Pernambuco. A operação “Integration” investigava uma organização criminosa que movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.