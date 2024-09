Na estreia do técnico Pepa, Sport supera o Avaí, fora de casa, e cola no G4 da Série B

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro pernambucano colou no G4 da Segunda Divisão. Afinal, subiu para a quinta colocação, com 38 pontos. Vale relembrar que o time conta com duas partidas a menos. Por outro lado, o time catarinense caiu para a sexta posição, com 37. O Sport retorna a campo, na próxima quarta-feira (11), quando enfrenta o CRB, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Vale ressaltar que será um jogo atrasado pela sétima rodada do torneio. Já o Avaí volta a campo para encarar o Goiás, fora de casa, às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro, na próxima sexta-feira (13). Este embate será válido pela 26ª rodada da Série B.

Avaí ineficiente na primeira etapa

Sport levou perigo em um primeiro momento no jogo, mas depois a partida ficou mais física por alguns minutos. Até que os donos da casa responderam com um contra-ataque aos 11 minutos. Garcez finalizou na entrada da área, porém sem boa pontaria. Após dois minutos, o goleiro do Avaí saiu para cortar cruzamento, mas a sobra ficou com o Rubro-Negro pernambucano. A bola foi novamente levantada na área por Lucas Lima, bateu no travessão e na sequência Titi Ortíz cruzou rasteiro. Fabrício Domínguez apareceu com extremo oportunismo para abrir o placar.

Posteriormente, Giovanni cobrou falta direta para o Avaí próximo a área adversária e com perigo. O arqueiro Caíque França se esticou, mas contou com a sorte, já que a bola saiu pelo lado direito do gol. O lateral-direito Marcos Vinicius fez jogada individual, arriscou de perna esquerda e quase empatou o jogo. Nos acréscimos, Vagner Love aproveitou-se de erro na saída de bola da equipe catarinense, driblou o zagueiro adversário e deixou o companheiro na cara do gol. Contudo, João Paulo isolou.

Segundo tempo com enredo semelhante

Os donos da casa seguiram martelando na tentativa de empatar o jogo. Principalmente com Marcos Vinicius, porém, permaneceu o roteiro de ineficiência na conversão das oportunidades. Até que o Avaí sofreu um novo golpe. Felipe encontrou ótimo passe para Barletta, que invadiu a área e ampliou o placar. O Sport ficou próximo de anotar o terceiro. Barletta recebeu passe em profundidade nas costas da zaga, driblou o goleiro César, mas teve finalização travada por Marcos Vinícius. Em seguida, a equipe pernambucana administrou de forma inteligente o restante da partida.