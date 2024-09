Mundial sub-20: Jogadora do Brasil faz gol muito antes do meio de campo. Veja imagens

A vitória do Brasil sobre o Canadá por 2 a 0, pela 3ª rodada do Grupo B do Mundial Sub-20 feminino teve um momento histórico. Ocorreu aos 53 minutos do 2ºtempo, último lance do jogo. As brasileiras venciam por 1 a 0, com o 1º lugar assegurado e vaga às oitavas. As canadenses, entretanto, precisavam de um gol para empatar o duelo e terminar em 2º, superando a França. Por isso, estavam no ataque epal esquerda. Mas o Brasil recuperou a bola, que ficou com Carol, na intermediária da defesa, muito mais próximo da área do que do meio de campo. Ela viu a goleira Henning adiantada e chutou. A arqueira, fora do gol, furou. A bola morreu no gol. Brasil 2 a 0.

Veja a sequência do gol do Brasil