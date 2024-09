Mundial sub-20 feminino: Brasil vence Canadá com direito a gol de antes do meio de campo

Um belo gol de Natalia Vendito no primeiro tempo e um tento histórico de Carol, da intermediária de defesa, definiu a vitória do Brasil sobre o Canadá, por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (6/9), no El Campín, em Bogotá, na Colômbia. O jogo foi pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo feminina Sub-20. Assim, 0 Brasil termina em primeiro lugar no Grupo B, com nove pontos e campanha 100%, mais do que garantido nas oitavas de final. Mas a Seleção ainda espera a definição do seu rival. Este duelo será na quarta-feira, 11/9.

O Canadá, com quatro pontos, ficou em terceiro lugar, mas se garante nas oitavas como um dos quatro melhores terceiros. No outro jogo do grupo, a França goleou Fiji por 11 a 0 (quatro gols de Liana Joseph) e terminou com os mesmos quatro pontos das canadenses e melhor saldo. A seleção da Oceania foi o saco de pancadas: afinal perdeu por 9 a 0 tanto para brasileiras quanto para canadenses.

Vendito põe a Seleção na frente

O Canadá, precisando da vitória teve a posse e tentou empurrar o Brasil para a defesa. Contudo, a Seleção era perigosa no contra-ataque. Primeiramente, mandou uma na trave canadense, em cobrança de falta de Gi Fernandes. Depois, aos 35, veio o gol brazuca Após recuperar a bola na defesa, a seleção encaixou ataque pela esquerda com Dudinha, que recebeu forte marcação até a linha de fundo. Aí, a camisa 11 do Brasil foi genial: bem marcada, deu um passe de calcanhar para a área. No pe de Vendito, que bateu de primeira perto da marca do pênalti e fez 1 a 0. Atrás do placar, o Canadá foi para ima e quase empatou, ams a goleira Rillary estava atenta, evitando o perigo.