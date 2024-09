Marcelo revela conversa com presidente para renovar com o Fluminense

Lateral-esquerdo tem contrato até o fim do ano com o Tricolor, que contratou recentemente Gabriel Fuentes para a posição

Em fim de contrato com o Fluminense, Marcelo afirmou que pretende renovar com o clube após ser homenageado com nome do estádio no CT de Xerém. Ele revelou que já iniciou as conversas com o presidente Mário Bittencourt.

“O presidente (Mário Bittencourt) estava aqui hoje (no CT em Xerém). Falei: “vamos renovar essa parada aí”. Está cheio de lateral aí. Cinco laterais. Vai me mandar embora agora? Não, não. Não é assim não, compadre. Senão vou ficar deitado aqui (no Estádio Marcelo Vieira). Quero ver quem vai me tirar (risos)”, disse o lateral-esquerdo, em entrevista à “TNT Sports”.