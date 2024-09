Linha de três na zaga: até quando a Seleção Brasileira vai resistir?

Jogo sem criatividade do Brasil passa pela insistência de Dorival Júnior em não mexer no esquema

Dorival Júnior parece avesso a tal possibilidade. Mas isso não se restringe a ele no comando da Canarinho. Já era assim com Tite.

Até mesmo os argentinos, atuais campeões mundiais e da Copa América, apostam em mexidas. Não foi assim, sem Messi, diante do Chile? Lionel Scaloni não se escorou nas recentes conquistas e, em busca do aperfeiçoamento, formou a retaguarda com Romero, Otamendi e Licha Martínez. Sem abrir mão de Julián Álvarez e Lautaro Martinez juntos na frente. Afinal, testar é preciso. Mesmo em um time vitorioso.

Por que apenas a Seleção Brasileira se recusa a jogar com linha de três atrás? Essa pergunta me veio à mente logo após a vitória insossa por 1 a 0 sobre o Equador , pelas Eliminatórias.

O curioso é que a Seleção conta, inegavelmente, com excelentes nomes na zaga. Jogadores com boa mobilidade e que estão acostumados a atuar em linha de três em seus clubes. Muitos dão conta do recado, inclusive se for preciso se “aventurar” como lateral para inibir a velocidade dos alas/pontas rivais.

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão… o elenco atual dispõe até mesmo de André, um volante mais do que habituado a jogar de zagueiro e qualificar, portanto, a saída de bola. Opções não faltam. Sobram zagueiros polivalentes, ao mesmo tempo em que a escolha por laterais tem sido um martírio. Ou estou enganado?

Embora capitão e com experiência na Juventus como zagueiro, Danilo, o capitão da Amarelinha, não é efetivo no apoio. No lado de maior profundidade, o esquerdo, Arana tenta virar um ponta. Mas não tem funcionado. Wendell, o reserva, tampouco. Além disso, Vini Jr não sofre contestação naquele lado do campo. Por ali, aliás, Rodrygo é outro que se sente mais confortável.