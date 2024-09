Holanda goleia a Bósnia pela Nations League

Com o apoio da torcida, a Holanda dominou o jogo no primeiro tempo. Com amplo domínio da posse de bola, a seleção foi empilhando oportunidades e não demorou a abrir o placar. Aos 12 minutos, Zirkzee aproveitou bola na área e mandou de cabeça, desviando do goleiro bósnio.

A Holanda começou bem a Nations League. Na Philips Stadion, em Eindhoven, a Laranja Mecânica bateu a Bósnia por 5 a 2 e somou seus primeiros pontos na competição. Zirkzee, Reijnders, Gakpo, Weghorst e Simons marcaram os gols do triunfo, com Demirovic e Dzeko descontando.

LEIA TAMBÉM: Bergwijn rebate técnico da Holanda após ser rejeitado por assinar com o Al-Ittihad

Apesar do domínio territorial, a Holanda deu brechas em seu sistema defensivo. Assim, Huseinbasic enfiou uma bola preciosa para Demirovic. Entre os zagueiro De Ligt e Van Dijk, ele dominou e tocou na saída do goleiro. Ainda na etapa inicial, a Holanda passou a frente com Reijnders, que invadiu a área e finalizou bem.

No segundo tempo, a Holanda logo fez o terceiro gol, com Gakpo. A situação parecia controlada, com amplo domínio em campo. Contudo, o centroavante Dzeko achou um gol e colocou a Bósnia no jogo. A equipe visitante passou a dominar o jogo, com boas tramas ofensivas. Porém, não conseguiu levar tanto perigo ao gol holandês.