Fluminense vence primeiro jogo em estádio com nome de Marcelo

Vale das Laranjeiras foi rebatizado com nome do lateral-esquerdo nesta semana

A mudança de nome no estádio de Xerém deu sorte para o Fluminense. No primeiro jogo após rebatizar com o nome do lateral-esquerdo Marcelo, o Tricolor venceu o Vasco no sub-15 e sub-17, pela sexta rodada da Taça Guanabara das categorias, por 1 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

O primeiro jogo do estádio com o novo nome foi pela categoria sub-15. Com gol de João Pedro, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0. Em seguida, foi a vez da “Esquadrilha 07” entrar em campo e derrotar o mesmo rival por 3 a 2, de virada. A equipe sub-20 ainda enfrentará o Madureira, neste sábado (7), no local, pelas quartas de final do Carioca.