Ferroviaria x São Paulo (Brasileiro feminino): onde assistir, escalações e mais

O São Paulo está próximo de garantir vaga na final do Brasileirão feminino. Após vencer a Ferroviária por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor largou em vantagem na semifinal. Portanto, basta um empate neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Fonte Luminosa, para confirmar a classificação e disputar o título contra o vencedor de Corinthians e Palmeiras.

Como chega a Ferroviária

Em busca do terceiro título brasileiro, a Ferroviária precisava se superar para chegar à final deste ano. Após perder o jogo de ida, o time do interior paulista precisa vencer por dois gols de diferença. Portanto, a treinadora Jéssica de Lima prepara a equipe para propor jogo e tentar reverter o cenário, mas sem esquecer da defesa.

Como chega o São Paulo

Após vencer o jogo de ida, o São Paulo joga por um empate para chegar à final do Brasileirão pela primeira vez. Para a partida decisiva, o técnico Thiago Viana deve manter a base da partida de ida e aposta suas fichas no ataque formado por Ariel e Dudinha, as jogadoras que marcaram os gols da vitória no primeiro confronto.

Ferroviária x São Paulo

Campeonato Brasileiro feminino – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 08/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Ferroviária: Luciana; Kati, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Raquel, Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca e Lelê. Técnica: Jéssica de Lima

São Paulo: Carlinha; L. Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Mariana, Ariel Godoi e Dudinha. Técnico: Thiago Viana