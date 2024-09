Estêvão entra em seleta lista da Seleção Brasileira

Brazil's forward Estevao react after winning the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Ecuador, at the Major Antônio Couto Pereira stadium in Curitiba, Brazil, on September 6, 2024. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images) Crédito: MAURO PIMENTEL

A vitória do Brasil sobre o Equador, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo foi especial para o atacante Estêvão, do Palmeiras. Ele entrou no Top-5 dos mais jovens a vestir a camisa da equipe. A estreia pelo Brasil ocorre nove meses depois da primeira partida profissional da joia pelo seu clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Fiquei muito feliz de estrear pela Seleção. É um sonho de criança meu e da minha família. Importante estrear com vitória. A gente deu nosso melhor e vai buscar cada dia mais”, afirmou Estêvão depois da partida.