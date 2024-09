Danilo valoriza vitória e pede paciência com Seleção: ‘Leva tempo’

Lateral admite queda de rendimento no segundo tempo, mas acredita que equipe vai evoluir sob o comando de Dorival Júnior

O Brasil venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar do triunfo, a Seleção Brasileira não desempenhou um bom futebol, algo que ficou claro não só para o torcedor, mas também para os jogadores. Como confirma o lateral-direito Danilo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, o jogador ressaltou a importância da vitória, mas falou que a equipe não pode cair de rendimento, como aconteceu no segundo tempo.