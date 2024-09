Com direito à ‘ovada’ em Rafinha, São Paulo treina de olho em jogo decisivo

O São Paulo treinou neste sábado (7) no CT da Barra Funda. A atividade foi marcada pelo aniversário do lateral-direito Rafinha, que completou 39 anos. Dessa maneira, ele recebeu a tradicional “ovada” depois do treinamento.

Titular do São Paulo do técnico Luis Zubeldía, Rafinha está no clube desde 2022. Assim, até por conta de sua experiência e influência no elenco, ele é o capitão da equipe.

Além do aniversário de Rafinha, o São Paulo trabalhou visando à partida contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será na quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Por ter perdido por 1 a 0 no Morumbis, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença, fora de casa, para avançar às semifinais. Se ganhar por um de vantagem, a decisão será na disputa por pênaltis.