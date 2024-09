Brasil x México (sub-20): Onde assistir, escalações e arbitragem

Amistoso em São Januário será neste domingo e é o segundo entre as duas seleções. Seleção canarinho se prepara para o Sul-Americano Crédito: Jogada 10

O Brasil volta a enfrentar o México neste domingo (8), em amistoso internacional com as equipes Sub-20, em São Januário, estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para as 18h30 (de Brasília). Na última quinta-feira (5), a seleção canarinho venceu por 2 a 1. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir

O canal “SporTV” transmite o jogo a partir das das 18h30 (de Brasília). Como está o Brasil O técnico Ramon Menezes vem treinando o grupo desde segunda-feira. Na última quinta, o treinador pôde conferir o desempenho no primeiro duelo frente os mexicanos. Contudo, o desempenho não foi bom, especialmente no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Arthur Dias e Rayan marcaram os gols da vitória da seleção. Assim, a tendência é que o treinador faça mais testes e coloque outros jogadores em campo, a fim de observar mais nomes de olho no Sul-Americano Sub-20, que será realizado em janeiro. O torneio, que terá sede no Peru, oferece quatro vagas para o Mundial.