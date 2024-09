Botafogo x São Paulo: 30 mil ingressos vendidos

O Botafogo terá, mais uma vez, casa cheia na Copa Libertadores. Assim, neste sábado (7), o clube divulgou a parcial para a partida de ida das quartas de final, contra São Paulo, no dia 18 deste mês, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos: 30 mil sócios já garantiram o ingresso para o clássico. A capacidade total do Colosso do Subúrbio é, aliás, de 44.661.

Por ora, só o associado terá direito aos bilhetes, pelo site botafogo.com.br/ingresso. O clube inicia, então, a venda para o público geral na próxima sexta-feira (13), no mesmo endereço.

Já não há mais entradas para os setores Leste Inferior, Superior e Oeste Inferior. Restam, portanto, Norte e Oeste Superior. Já o Alvinegro reserva a Sul aos visitantes.