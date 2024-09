Athletic e Ypiranga ficam no empate pela Série C do Brasileirão

Em São João del-Rei, as duas equipes ficam no 0 a 0 pela competição. Time mineiro fica na liderança do Grupo C

Athletic e Ypiranga não saíram do 0 a 0 em jogo movimentado pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Em São João del-Rei, as duas equipes tiveram suas chances, mas não foram eficazes para colocar a bola no fundo da rede.

Com o empate, o Athletic subiu para quatro pontos em duas partidas, enquanto Ypiranga chegou a dois. Ferroviária e Londrina, ambos com um, fecham o Grupo C da competição.

Na próxima rodada, o Athletic visita a Ferroviária, no dia 16, às 20h (de Brasília). Já o Ypiranga encara o Londrina, no dia 14, também às 20h, no Paraná.