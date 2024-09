André valoriza vitória da Seleção Brasileira: ‘É um processo’

Sem convencer, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, nesta sexta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 . Após a partida um dos destaques da Seleção, o volante André também reconheceu a dificuldade, mas frisou que um processo dos jogadores para voltar a vencer na competição.

Esta foi a primeira partida do técnico Dorival Júnior pelas Eliminatórias desde que assumiu a Seleção Brasileira. Antes do triunfo desta noite de sexta, após a chegada de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira caiu nas quartas de final da Copa América , ganhou dois amistosos e empatou outros dois.

André celebrou o fato de o Brasil não ter sido vazado diante dos equatorianos e já colocou o foco no duelo de terça-feira, contra o Paraguai:

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Agora, a Seleção volta a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco.

