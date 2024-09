Anápolis x Maringá e Retrô x Itabaiana iniciam briga por vagas na final da Série D

As quatro equipes já garantiram a classificação para a próxima edição da Terceira Divisão com a chegada as semifinais da Quarta Divisão Crédito: Jogada 10

A disputa pelas vagas na da decisão da Série D se inicia, neste domingo (08). Afinal, as quatro equipes semifinalistas entram em campo. O duelo de ida entre Anápolis e Maringá ocorre, às 16h (de Brasília), no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis, em Goiás. Já o primeiro confronto entre Retrô e Itabaiana vai ocorrer, às 18h30, na Arena Pernambuco. Importante destacar que os quatro times já se classificaram para a edição do ano que vem da Terceirão Divisão. Exatamente pelo fato de terem alcançado esta fase da competição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida entre Anápolis e Maringá terá a transmissão da AFC TV, canal do clube goiano no Youtube. Já o duelo entre Retro e Itabaiana será exibido na Retrô TV, canal da equipe pernambucana no Youtube.

Anápolis x Maringá O Galo da Comarca sonha com a primeira decisão de um torneio nacional da sua história. Para isso se apoia na campanha de destaque na fase de grupos da Série D, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Na segunda etapa, superou o Itabuna, da Bahia. Em seguida, eliminou o Cianorte nas oitavas e avançou contra Iguatu em disputa de pênaltis nas quartas. Aliás, o técnico Angelo Luiz deve repetir o mesmo time do último duelo na Quarta Divisão: Wellerson; Breno; André, Luizão e Vinícius Kiss; Kevyn, Paulinho, Ariel e Jonathan Cardoso; Rafael Mineiro e Gonzalo. O Dogão foi dono da melhor trajetória na primeira fase Série D. Afinal, foram 12 triunfos, dois empates e duas derrotas. Posteriormente, na segunda etapa da competição, levou a melhor nos embates com o Novo Hamburgo. Já nas oitavas venceu a Portuguesa da Ilha do Governador em ambos os jogos. Nas quartas de final, classificou-se contra o Inter de Limeira.

A equipe da Cidade Canção contará com a volta do zagueiro titular Ronald aos relacionados. Ele cumpriu suspensão no último jogo. Assim, o treinador Jorge Castilho deve escalar provável o seguinte 11 inicial: Dheimison; Ronald Carvalho, Tito, Max Miller e Lucas Black; Iago Santana, Léo Ceará e Negueba; Robertinho, Júlio Rodrigues e Maranhão. Retrô x Itabaiana se reencontram na Série D Os dois times já estiveram juntas na primeira fase da competição, no Grupo A4. A equipe sergipana foi a líder, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas. A Fénix fez a mesma campanha, mas perdeu no saldo de gols e ficou na segunda colocação. Nos dois encontros ainda nesta fase, o Itabaiana conquistou triunfos em ambos. Em seguida, o Tremendão da Serra passou pelo Atlético Cearense na segunda etapa, superou o Porto Velho, de Rondônia, na disputa por pênaltis nas oitavas de final e avançou em duelos com o Treze, da Paraíba, nas quartas. Enquanto o Retrô assegurou suas classificações após vencer penalidades em todas as etapas posteriores. Levou a melhor sobre o América de Natal na segunda fase, o Manauara nas oitavas e o Brasiliense nas quartas. O técnico Itamar Schülle deve promover duas mudanças no time.