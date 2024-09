América x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, América e Guarani medem forças na Série B do Brasileirão. Apesar da boa fase no returno, o Bugre ocupa a lanterna, mas tenta deixar a incômoda posição diante de um adversário em crise, neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Por outro lado, o Coelho mira a reação no início da passagem do técnico Lisca, que estreou com derrota diante do Mirassol.

Veja a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Brasil (canal aberto), GOAT (YouTube) e Premiere (pay-per-view).