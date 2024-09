Zagueiro da Seleção Brasileira sub-23 troca time português pelo Hoffenhein

Após se destacar com a camisa do Acadêmico de Viseu, o jovem brasileiro Arthur Chaves acertou sua ida para o futebol alemão. O atleta defenderá as cores do Hoffenheim na temporada 2024/2025, com contrato até 2028. Assim, o jogador falou sobre esse novo desafio na carreira.

“Estar na Bundesliga é um sonho, vou dar o meu melhor todos os dias para estar preparado nos momentos em que o treinador decidir me utilizar. A estrutura do clube é incrível, proporciona tudo de melhor para o jogador ter um bom desempenho nos jogos e evoluir ao máximo diariamente. Fui muito bem recebido pela comissão e pelos meus companheiros, isso é muito importante porque facilita na adaptação”, disse.

