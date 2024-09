Vini Jr é defendido por embaixador do Brasil na Espanha

Vini Jr vem sendo criticado na Espanha após falas sobre o racismo no país e o impacto na Copa de 2030; embaixador do Brasil sai em defesa Crédito: Jogada 10

Símbolo da luta contra o racismo no futebol, Vini Jr virou alvo de críticas na Espanha após novas falas sobre o problema no país. O camisa 7 acabou no olho do furacão após colocar em xeque a realização da Copa do Mundo em território espanhol caso as ações racistas prossigam. Contudo, Orlando Leite, embaixador do Brasil em Madri, saiu em defesa do astro merengue após os ataques. Vini Jr é constantemente alvo de ofensas racistas na Espanha – Foto: AFP via Getty Images É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o representante brasileiro, Vini Jr acabou sendo interpretado de maneira incorreta.

“Acho muito perigoso comentar uma frase fora do contexto. Vinicius não disse que a Copa deveria ser realizada em outro lugar. Ele criticou o racismo e mencionou que a Espanha é um país muito agradável de se viver. (…) Como eu disse, existe racismo em todo o mundo e a Espanha é vista pelo que é: um país ideal para se viver, e Madrid também, como disse Vinicius. Eu não penso que ela deva retificar a frase porque foi uma hipótese”, declarou Leite, em entrevista à rede Cadena Ser. Na época da investigação sobre os ataques racistas sofridos pelo atacante brasileiro na Espanha, Orlando Leite se reuniu com dirigentes do futebol do país para cobrar punição aos acusados.

A nova manifestação de Vini Jr ocorreu em tom de alerta sobre o combate ao racismo. Para o jogador, há um longo caminho para que a população e a Justiça espanhola compreendam realmente a gravidade dos atos discriminatórios. Em relação a Copa do Mundo de 2030, ele mostrou preocupação sobre o problema nos próximos anos. Para o atacante, caso não haja evolução, a mudança de local do evento seria necessária. Falas de Vini Jr sobre racismo na Espanha repercutem Apesar de ter sido vítima de racismo em diferentes locais da Espanha, Vini Jr parece ter uma visão diferente de outros nomes do esporte e também de governantes do país. Dani Carvajal, companheiro do camisa 7 no Real Madrid, e Luis de la Fuente, treinador da seleção espanhola campeã da Eurocopa, criticaram os atos de discriminação nos estádios, mas disseram não ver a Espanha como um país racista. Em relação aos políticos do país, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmou que “o respeito pela diversidade faz parte do DNA” da Espanha. Já o prefeito de Madri, José Luis Martinez-Almeida, cobrou que o atleta “corrigisse imediatamente as suas declarações”.