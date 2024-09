Técnico do Eintracht Frankfurt morre aos 33 anos

Helge Rasche, que comandava a categoria sub-19 do Eintracht Frankfurt, morreu depois de sofrer um acidente de carro

O técnico Helge Rasche, do Eintracht Frankfurt, morreu após sofrer um acidente de carro na região sudoeste de Frankfurt, na Alemanha. Ele tinha 33 anos e comandava a equipe sub-19 do clube alemão. A informação é do jornal alemão Bild.

De acordo com a publicação, Rasche seguia com seu veículo em uma estrada quando colidiu contra uma árvore. Ele morreu na hora. A frente de seu veículo, um Hyundai branco, ficou destruída. Contudo, o fator que teria levado o carro a sair da pista ainda não foi revelado.