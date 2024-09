Seleção escalada! Veja o time do Brasil para enfrentar o Equador

Seleção Brasileira encara a equipe equatoriana, às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo

O Brasil já está escalado para enfrentar a seleção do Equador nesta sexta-feira (6), pela sétima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Sem Pedro, o técnico Dorival Júnior optou por colocar o trio de ataque com Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique. Endrick inicia no banco.

Veja a escalação do Brasil

Além das mudanças do ataque, o técnico Dorival Júnior utiliza Danilo como lateral-direito, mas atua como zagueiro na Juventus. É a estreia do treinador na competição.

Veja a escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique.