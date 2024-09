Renato Gaúcho e Diego Costa sofrem punições por comportamento em derrota do Grêmio

A 3ª Comissão Disciplinar do STJD foi a responsável por tomar a decisão. Aliás, o julgamento ocorreu nesta sexta-feira (06), no Rio de Janeiro. O Tricolor Gaúcho tem o direito de recorrer da decisão e pedir efeito suspensivo até que o Pleno do STJD julgue o caso. O duelo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em abril. Diego Costa foi expulso no banco de reservas por reclamação. Além de uma suposta ofensa ao quarto árbitro, Fernando Antônio Mense. Assim, Renato Gaúcho irritou-se com a atitude da arbitragem e optou por deixar o campo da Fonte Nova junto com os jogadores reservas.

O Grêmio vai precisar buscar alternativas para dois desfalques inesperados na sequência do Campeonato Brasileiro. Isso porque o STJD comunicou ao clube a punição do técnico Renato Gaúcho com quatro jogos de suspensão por comportamento inadequado. Na ocasião, o Imortal perdeu por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa . Assim, irritado com a atuação da arbitragem, ele deixou o gramado antes do apito final e mandou que os reservas também deixassem o banco de reservas. O centroavante Diego Costa, que foi expulso na oportunidade, recebeu duas partidas de gancho.

Grêmio entrou com recurso no tribunal com alegação de interferência externa

Depois do final da partida, o atacante Nathan Fernandes também recebeu o cartão vermelho, também por reclamação. No entanto, de acordo com relato do árbitro Bráulio da Silva Machado, ele teria feito gesto de roubo. A denúncia de Diego Costa, Nathan Fernandes e Renato Gaúcho adequou-se no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O cenário se enquadra na responsabilidade em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Neste caso, a punição máxima é de seis jogos de suspensão.

O centroavante do Grêmio já cumpriu uma das duas partidas da punição. Assim, caso o clube não recorra da decisão, ele será desfalque no próximo compromisso da equipe. Nathan recebeu apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido. Durante entrevista coletiva após o jogo, o comandante Renato Gaúcho acusou o ex-árbitro Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF), de sugerir a expulsão de Diego Costa ao quatro árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). Deste modo, há pouco tempo o Pleno do STJD, decidiu reabrir o inquérito para averiguar se houve interferência externa no confronto. Especialmente depois do Grêmio entrar com recurso no tribunal. Ainda não há uma previsão de uma data para um possível julgamento do caso.

