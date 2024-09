Na despedida de Suárez, Uruguai empata em casa com o Paraguai

Luisito manda na trave, leva amarelo por bate-boca e vê Celeste - com dez desfalques - ficar no 0 a 0, em casa, pelas Eliminatórias

Em jogo que marcou a despedida do astro Luisito Suárez da Seleção do Uruguai, a Celeste recebeu o Paraguai, nesta quinta-feira (6/9), pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi no Estádio Centenário, lotado. Mas a torcida acabou voltando para casa frustrada. Afinal, os uruguaios ficaram apenas no 0 a 0. Assim, Suárez, que lutou muito, meteu um bola na trave e levou amarelo bobo, se aposenta de sua seleção aos 37 anos somando 143 jogos, com 69 gols. Trata-se do o maior artilheiro da Celeste (Cavani vem atrás, com 58).

Com o empate, o Uruguai foi aos 14 pontos. Dessa forma, vê a líder Argentina (18 pontos) abrir vantagem. Já o Paraguai – que estreou o técnico Gustavo Alfaro – foi aos seis pontos, em sétimo lugar. Na oitava rodada, o Paraguai enfrentará o Brasil no dia 10, em Assunção, às 21h30 (de Brasília). Já o Uruguai visita o Venezuela, também no dia 10, em Maturín, às 19h (de Brasília).

Uruguai tem dez desfalques e Suárez quase marca

O Uruguai entrou com dez desfalques. Quatro por lesão: os flamenguistas De La Cruz, Vinã e Arrascaeta e o palmeirense Piquerez. E seis suspensos: Núñez, Bentancur e Oliveira (cinco jogos) e Araújo e Giménez (dois jogos), além de outro rubro-negro, Varela (um). Tantas ausências fizeram o treinador Bielsa optar por Suárez no ataque e deixar Valverde como criador. Funcionou, pois o Uruguai foi bem perigoso. Quase marcou num erro do goleiro paraguaio Gatito saindo com os pés, em que Pellistri quase ficou com a bola, e num voleio de Suárez que foi na trave esquerda. De ruim para a Celeste foi o cartão amarelo de Valverde. Como estava pendurado, desfalca o Uruguai contra a Venezuela.