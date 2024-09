Lucas Sasha comemora boa fase no Fortaleza: ‘Felicidade muito grande’

Volante do Leão do Pici é líder em desarmes do Brasileirão e também em média de desarmes por partida Crédito: Jogada 10

O volante Lucas Sasha vive um grande momento com a camisa do Fortaleza. O camisa 88 é o jogador com o maior número de desarmes no Brasileirão, com 43 em 19 partidas. Com 2.26 de média de desarmes por jogo, Sasha também lidera, portanto, essa estatística. "Felicidade muito grande em poder liderar esses números. Isso é o reflexo do trabalho árduo que tenho feito juntamente com os meus companheiros, esse reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo", declarou Lucas Sasha.