Luan Peres chega ao Brasil para se apresentar ao Santos e diz que não esteve perto do Vasco

Luan Peres já desembarcou no Brasil para se apresentar ao Santos. Ele chegou na noite da última quinta-feira (5) e deve começar a treinar na próxima segunda (9), quando o elenco se reapresentará após o duelo contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao canal “De Olho no Peixe”, o zagueiro afirmou que nunca esteve perto de assinar com o Vasco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu nunca estive muito próximo do Vasco. Via pela imprensa o pessoal falando bastante, as notícias, mas nunca me vi próximo de lá. Tiveram conversas, sim. Me ligaram, conversaram, mas não passou disso. Eu sempre falei para meu empresário que meu desejo era voltar ao Santos. Eu só não voltaria se eles não chegassem a um acordo, não me quisessem. Era o primeiro lugar que eu queria estar. Nunca avançaram as coisas com o Vasco. Não foram para frente por causa do meu desejo de retornar ao Santos. Foi o que aconteceu e aqui estou”, declarou o jogador.