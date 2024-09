Liga Forte: clubes e investidores buscam a diminuição de acordo de TV

Liga Forte União, que abrange atualmente 12 clubes da Série A, negocia junto aos investidores uma mudança na porcentagem do acordo de TV Crédito: Jogada 10

Os clubes que fazem parte da Liga Forte União (LFU), junto com os investidores do grupo, negociam uma revisão do acordo referente a venda de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão. A ideia é tentar diminuir de 20% para alto em torno de 10% e 12% a fatia referente aos investidores. A informação é do Uol. As partes envolvidas veem com otimismo uma aprovação da mudança. Entre os fatores envolvidos estão uma preocupação dos clubes da Série A da Liga Forte quanto a um possível desnível financeiro com times da Libra, e o atraso no pagamento de parcela dos investidores para equipes da Série B da LFU. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2023, os clubes da Liga Forte acertaram a venda de 20% dos direitos de TV do Brasileirão por 50 anos. Apenas o Corinthians não fez um repasse, mas entrou depois. Os investidores pagaram entre 10% e 12% pelos direitos no final do ano passado para os seguintes clubes da Série A: Inter, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Athletico-PR. Com isso, essas equipes receberam entre R$ 60 milhões e R$ 109 milhões. A proposta quanto à redução do percentual partiu dos próprios clubes da Série A. Isso aconteceu depois que a ideia de uma unificação com a Libra não avançou. Com isso, sem os clubes da Libra, os times da LFU que disputam o Brasileirão observaram que receberiam menos durante as temporadas. Desta forma, uma perda de competitividade em relação aos integrantes da Libra poderia ocorrer a longo prazo. Estes fatores motivaram o pedido de redução, que está próximo de ser aceito. Liga Forte fecha acordo com Amazon A Liga Forte União (LFU) acertou com a Amazon para a transmissão de um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O grupo já havia fechado outros acordos com a Record e com o YouTube. A empresa Live Mode, como represente da LFU, conduziu a negociação. A informação é do Uol.