Líder no returno da Série B, Avaí se apoia em boa fase para chegar ao G4

O Avaí encara o Sport, na Ressacada, em duelo decisivo, neste sábado (7), pela 25ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque a partida representa um confronto direto entre duas equipes que brigam pelo acesso. Assim, a equipe catarinense se apega na boa fase para se manter próximo dos líderes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, nas últimas cinco rodadas, a equipe conquistou quatro vitórias, uma delas inclusive sobre o principal favorito do torneio, o Santos. Desta forma, com esse rendimento, vem garantindo a melhor campanha do segundo turno da competição. Assim, conseguiu diminuir a diferença em relação aos quatro primeiros colocados: no início do returno, o Avaí ocupava somente a 11ª colocação, a nove pontos do então líder Santos. Hoje, a diferença para o Novorizontino é de apenas seis pontos, com um confronto direto a disputar na 33ª rodada.