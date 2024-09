Libertadores e clássico: veja os jogos do Fluminense em setembro após a Data Fifa

Tricolor terá pela frente duelos decisivos com o Galo na competição continental, além de confrontos diretos e duelo com o líder

Depois da vitória sobre o São Paulo, o Fluminense teve mais de dez dias para recuperar atletas e projetar a reta final da temporada. Nesse sentido, com a Data Fifa, Mano Menezes tem tempo para fortalecer o entrosamento já pensando em subir na classificação do Brasileirão e manter vivo o sonho do bi da Libertadores.

Dessa forma, a equipe carioca terá pela frente mais cinco partidas em setembro. A primeira delas no reencontro com o Juventude, que o eliminou da Copa do Brasil, em um jogo de seis pontos. Assim, será no Alfredo Jaconi, dia 15 (domingo ), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da competição nacional.