Léo Pereira volta a treinar e fica à disposição no Flamengo

Além do defensor, o Flamengo também tenta recuperar Gabigol, Arrascaeta e De la Cruz. Eles ainda não estão treinando com bola, mas têm chances de voltar a tempo até o fim da da Data-Fifa.

O Flamengo aos poucos reduz os jogadores do departamento médico. O zagueiro Léo Pereira se recuperou de uma entorse no joelho esquerdo, treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira e volta a ficar à disposição de Tite.

Gabigol lesionou a coxa direita no dia 15 de agosto, na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar no Maracanã, e vem em tratamento desde então. O meia Arrascaeta senti um problema na coxa esquerda na goleada de 4 a 1 sofrida diante do Botafogo no Nilton Santos. Por fim, De la Cruz contundiu a coxa direita no dia 28, no 1 a 0 sobre o Bahia na Fonte Nova.

Assim, o Flamengo espera contar com os quatro para o duelo contra o Bahia na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília) no Maracanã. A partida vaga na semifinal da Copa do Brasil.

