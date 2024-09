Justiça responde pedido de Leila Pereira para prisão de líderes de organizada do Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teve seu pedido de prisões preventivas para dirigentes da Mancha Verde, deferido pela Justiça. A solicitação da mandatária alviverde ocorreu sob alegação de que os líderes da organizada descumpriram a determinação da medida protetiva – de se manter a, pelo menos, 300 metros de distância.

A defesa da mandatária alega que o trio esteve presente em um protesto recente no CT do Palmeiras. A presença deles no local descumpriria, portanto, a medida protetiva – implementada em setembro de 2023. Nesse sentido, os advogados da presidente alviverde entraram com pedido de prisão preventiva.

Os representantes da Mancha citados por Leila são: Jorge Luís Sampaio, presidente da organizada, e seus vices Thiago Amorim e Felipe Mattos dos Santos.