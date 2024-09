Jogadores de Palmeiras e São Paulo são punidos pelo STJD por briga no clássico

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, segue dando o que falar. Nesta sexta-feira (6), a 3ª Comissão Disciplinar do STJD condenou o volante Zé Rafael, do Verdão, o zagueiro Sabino e o meia Rodrigo Nestor, ambos do Tricolor, por conta da briga no confronto, realizado no dia 18 de agosto.

Dessa maneira, Sabino foi penalizado com cinco jogos de suspensão. Enquanto Zé Rafael e Rodrigo Nestor vão desfalcar suas equipes em quatro partidas. As suspensões valem pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, os clubes ainda podem recorrer da decisão do tribunal.

O trio foi denunciado no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na ocasião, Sabino agrediu um funcionário do Palmeiras, e Zé Rafael e Rodrigo Nestor trocaram socos no túnel dos vestiários do estádio.