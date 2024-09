Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos estão próximo de retornar no Botafogo

O Botafogo pode ter reforços caseiros nas próximas semanas. Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos estão se recuperando de lesão e em breve vão estar à disposição do técnico Artur Jorge. Os três são peças fundamentais na equipe carioca, principalmente no sistema ofensivo. A informação é do jornal ”O Globo”.

O primeiro que deve reforçar o elenco é Jeffinho. O atacante está na fase final de recuperação e volta daqui duas ou três semanas, ou seja, no fim de setembro. O jogador teve uma lesão na coxa direita e ainda precisou fazer uma artroscopia no joelho. Além disso, ele chegou a ser internado com uma infecção, o que atrasou o processo.