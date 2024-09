J10 revisita as origens de Luiz Henrique, estreante da noite pela Seleção

Técnico que ajudou a revelar atacante aposta em continuidade do Pantera com Dorival e relembra tempos de base: 'Mal conseguia se expressar'

Aos 23 anos, Luiz Henrique vive, nesta sexta-feira (6), a partir de 22h, o dia mais importante da carreira . Após figurar entre os convocados para a Seleção Brasileira e realizar o sonho do pai, Luiz Carlos da Silva (morto em 2022), o astro do Botafogo deve estrear pela Canarinho e começar a partida contra o Equador, no Couto Pereira, como titular. O Jogada10 pegou, então, o túnel de tempo para revisitar as origens do Pantera Negra antes da partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Quem vai nos conduzir nesta pequena viagem é o técnico Igor Guerra. Com olhar clínico, ele acompanhou, de perto, os primeiros passos do camisa 7 com a bola nos pés, linguagem universal de todo garoto que almeja chegar longe.

“Meu primeiro contato com o Luiz Henrique foi pouco após minha chegada no Fluminense, em abril de 2012. Ele estava no grupo principal do sub-11, equipe da qual eu era o treinador. Por indicação do Marcelo Veiga, então técnico do sub-20, fizemos um teste. Veiga o tinha observado em uma escolinha, em Petrópolis. Um garoto tímido e com dificuldade de se expressar. Só ficava à vontade quando estava jogando bola”, reportou Igor Guerra à reportagem do J10.

Luiz Henrique, o destemido da Seleção

Neste contexto, coube ao técnico, com passagens por grandes clubes na base, identificar as características de Luiz Henrique bem antes dos torcedores de Fluminense e Botafogo. Aliás, oito anos da estreia do Pantera no profissional (na ocasião, ele substituiu o meia veterano Nenê, em um jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro).

“Na época, o que mais me chamou a atenção foi a habilidade. É um jogador que arrisca sempre o drible e vai muito bom no mano a mano. Tem uma passada bem larga e a facilidade de mudar de ritmo. Não tem medo de tentar”, lembrou.