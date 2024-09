Hulk se declara à esposa: “Tinha jurado nunca mais me entregar a ninguém”

Atacante do Atlético aproveitou o aniversário da esposa para preparar uma surpresa e mostrou todo amor nas redes sociais

O atacante do Atlético, Hulk, se declarou à esposa, Camila Ângelo. Ela completou 35 anos nesta quinta-feira (5/9) e preparou uma comemoração especial. No Instagram, Hulk mostrou seu lado romântico.

“Minha esposa, só queria lembrar que há algo dentro de mim que pertence a você, algo que tinha jurado nunca mais entregar a ninguém, mas isso foi antes de conhecê-la. Hoje posso afirmar que esse algo é todo seu. E se há um motivo para que meu coração bata tão forte, desde quando me levanto até a hora de deitar, esse motivo leva seu nome”, iniciou o atleta na homenagem.

Ele também postou imagens do casal. A comemoração, no entanto, foi íntima, sem convidados, e contou com a presença das filhas Aisha e Zaya. Camila escolheu tons de rosa para decorar o ambiente.