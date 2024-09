Hulk reclama da temperatura em treino do Atlético: ‘Sensação de 50 graus’

Os mineiros têm enfrentado altas temperaturas e tempo seco nos últimos dias. A cidade de Belo Horizonte está tomada pela fumaça, e o atacante Hulk fez uma reclamação a respeito.

A queixa foi divulgada nas redes sociais do Galo, por meio de um vídeo. No registro, o jogador aparece bebendo água e reclamando do calor em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está localizada a Cidade do Galo.

