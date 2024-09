Gol na Arena e “sucessor” de Messi: conheça Memphis Depay

Novo atacante do Corinthians, Depay tem passagens por grandes clubes da Europa e é um dos maiores artilheiros da seleção holandesa Crédito: Jogada 10

Recém-acertado com o Corinthians, o atacante Memphis Depay sequer chegou ao Brasil, mas já empolga a torcida do Timão. Não é para menos. Aos 30 anos, o centroavante tem passagens por grandes clubes da Europa. Agora, estará em mais um gigante do futebol (e bicampeão mundial). Depay começou a carreira no PSV. O clube é um um dos maiores times da Holanda e foi campeão da Champions em 1988. Mais tarde, viria ter Romário e Ronaldo. Inclusive, o fato de R9 ter jogado no Corinthians, também ajudou a decisão do holandês vir para o Brasil. Na equipe da cidade de Eindhoven, foram 50 gols em 124 jogos entre 2011 e 2015. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ou seja, o novo craque do Corinthians profissionalizou-se com menos de 18 anos. Foram três títulos no clube holandês. Do PSV, ele migrou para o Manchester United, onde não teve o mesmo brilho, mas conquistou outros três títulos. Em dois anos na Inglaterra foram apenas sete gols. Depay passou ainda pelo Lyon, da França, onde teve suas melhores temporadas: 22 gols em 2017/2018 e 2020/2021. Inclusive, deu 17 e 12 assistências, respectivamente.

O holandês deixou o Lyon para acertar com o Barcelona em 2021. Na época, foi contratado para “substituir” Messi. Ele ficou no clube culé até janeiro de 2023. Seu último clube na Europa foi o Atlético de Madrid, mas não renovou. Portanto, ficou livre para assinar com o Timão. Gol na Arena Depay soma 436 jogos e 160 gols marcados em sua carreira. Desses, 46 foram pela seleção holandesa, o que faz dele o segundo maior goleador da história do seu país (o maior é Van Persie, com 50). Depay, aliás, disputou Copas do Mundo de 2014 e 2022, com nove jogos e três gols marcados. Inclusive, ele marcou um gol na vitória da Holanda por 2 a 0 sobre o Chile, na Copa de 2014. Um “detalhe”: a partida foi disputada na Neo Química Arena, sua futura casa no Corinthians. O atacante disputou ainda duas edições da Eurocopa (2021 e 2024), com dez jogos disputados e três gols.