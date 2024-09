Fluminense: Empresa vai à Justiça e cobra porcentagem por venda de André

A venda de André do Fluminense para o Wolverhampton, da Inglaterra, ganhou um novo capítulo. Na última quinta-feira, a empresa RM10 Gerenciamento e Assessoria Esportiva acionou a Justiça do Rio de Janeiro para cobrar 10% da negociação do atleta. A informação é da coluna do Ancelmo Gois, do “O Globo”.

A RM10, que tem como sócio Osvaldino Ruas, diz ter firmado um contrato com o Fluminense, em 2017, garantindo-lhe, em caráter de exclusividade, o direito de representar o Tricolor em negociações com clubes do exterior interessados no volante.