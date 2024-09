Ex-presidente do Vasco critica Pedrinho e vê tentativa de ‘inflar’ dívidas no balanço

Ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado rebateu as acusações de Pedrinho, o atual mandatário. Em carta nesta sexta-feira (6), o ex-dirigente questionou uma suposta contingência de R$ 29 milhões com a SAF no balanço financeiro do clube de 2023.

“Ora, se o clube não reconhece esse valor, por que o contabilizou como contingência. Não há nada que justifique essa medida, a não ser que a intenção seja, supostamente a de inflar o “passivo” do clube e criar um cenário de “terra arrasada”, para depois se apresentar como o “salvador da pátria”, que conseguiu reduzir um “passivo”, que não condizia com a realidade. Espero sinceramente que isso possa vir a ser corrigido”, escreveu Jorge Salgado.