Corinthians encaminha empréstimo de Guilherme Biro ao Sharjah

O Corinthians está em avançadas negociações para emprestar o meia Guilherme Biro ao Sharjah, time dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, se o acordo realmente for concretizado, o jogador de 20 anos deverá assinar um contrato de um ano com o novo clube.

O Sharjah pagará pelo empréstimo e estabelecerá um valor para a compra de Guilherme Biro ao final do período emprestado. Os valores ainda não foram divulgados, e a notícia foi dada em primeira mão pelo site “GE”. Aliás, antes de ser sondado pelo Sharjah, o jovem foi sondado pelo Wydad Casablanca, do Marrocos, mas as conversas não avançaram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, por conta das negociações, o atacante Guilherme Biro sequer participou do treino do Corinthians desta sexta-feira (06), no Joaquim Grava. Dessa forma, o jovem deve deixar o Timão com 30 partidas pelo Timão (29 oficiais) e nenhum gol marcado. Dez dessas partidas foram em 2024.