Com a chegada de Aguirre, Inter remonta parceria de laterais no Lanús

Provável nova dupla de laterais titulares do Colorado, Braian Aguirre e Bernabei já atuaram juntos na equipe argentina entre 2020 e 2022 Crédito: Jogada 10

O Inter pode contar com uma vantagem para ajudar na adaptação do seu novo lateral-direito, Braian Aguirre, em sua chegada ao clube e ao Brasil. Isso porque ele vai reencontrar um velho amigo, o lateral-esquerdo Bernabei. Os dois atuaram juntos pelo Lanús por dois anos. Com isso, há uma grande probabilidade de acelerar o processo de entrosamento do reforço com o restante da equipe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por sinal, Aguirre considera o compatriota como um irmão e admite que fez uma consulta antes de aceitar a oferta do Internacional. Os dois atuaram juntos pelo Lanús entre 2020 e 2022. A parceria foi interrompida somente depois de Bernabei aceitar uma proposta do Celtic e ir jogar no futebol escocês.

“Conheço o Bernabei desde pequeno, é um irmão para mim e também me apoiou para que eu viesse para cá”, declarou Braian em entrevista à TV oficial do clube. Parceria da dupla argentina A dupla esteve junta nos gramados em 59 oportunidades, com 26 vitórias, 13 empates e 20 derrotas. Assim, a equipe teve aproveitamento de 51,1% quando os dois estiveram em campo ao mesmo tempo. A posição que ambos atuam dificulta que deem assistência ou marquem gols com participação do amigo. Aguirre, aliás, já confessou que está empolgado com a chance de defender o Inter. Até por ser a sua primeira experiência fora da Argentina. Vale lembrar que o jogador, de 24 anos, é uma revelação das categorias de base do Lanús e nunca havia tido a experiência de atuar por outra equipe. A propósito, o atleta chegou a comentar com pessoas próximas sobre o carinho que recebeu dos torcedores colorados por meio das redes sociais. O clube gaúcho desembolsou 1,4 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos seus direitos econômicos. Aliás, no vínculo há cláusula de compra de mais 25% do passe se metas previstas forem alcançadas