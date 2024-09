CBF divulga análise do VAR em polêmico Fluminense x São Paulo

Entidade mostra diálogo da cabine do VAR com árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG) no lance do primeiro gol do jogo

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, nesta sexta-feira (6), a atuação do VAR Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG) no polêmico jogo entre Fluminense e São Paulo, pela 25ª Rodada do Brasileirão. A partida, disputada no último domingo (1º), terminou com vitória do time carioca por 2 a 0.

Na ocasião, o Tricolor paulista reclamou e muito do primeiro gol do rival do Rio de Janeiro, que contou com atuação confusa do árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG). No lance, Calleri cometeu falta em Thiago Santos e, então, Zanovelli apontou vantagem, já que a bola seguiu com o Fluminense. Thiago Silva, porém, parou a bola com a mão no momento em que o árbitro estava de costas para o lance. Na sequência, Kauã Elias anotou, assim, 1 a 0 para o Flu.

