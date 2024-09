Camisa 10 do Cruzeiro revela quem considera o jogador mais incômodo da Série A

O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, revelou qual jogador lhe causou mais incômodo na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo Pereira, o meia Lucas Sasha, do Fortaleza, destaca-se por tentar desestabilizar os adversários com táticas psicológicas.

“O jogador mais irritante que enfrentei foi o Sasha, do Fortaleza. Ele fez de tudo para entrar na minha cabeça. Eu pensei: ‘Não é possível, você não vai conseguir me desestabilizar’. Além disso, o gramado estava em péssimas condições. A bola saltava o tempo todo, tornando impossível realizar passes e jogadas rápidas. Eles conseguiram marcar um gol, nós empatamos, e depois eles conseguiram um segundo gol”, relatou Pereira em entrevista ao “Charla Podcast”.

