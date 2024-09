Brusque x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O time de Santa Catarina abre a zona de rebaixamento, com 23 pontos, dois atrás do CRB, primeiro de fora do Z4. Dessa forma, o Quadricolor precisa da vitória para não se complicar e se aproximar da Série C. Para esta partida contra o Santos, o técnico Luizinho Viera terá dois desfalques por suspensão: os meias Diego Mathias e Madison tomaram o terceiro amarelo e não atuam no duelo. Já o atacante uruguaio Rodrigo Pollero está com dores e é dúvida.

Como chega o Santos:

O Peixe está com 40 pontos, na quarta colocação. A liderança é do Novorizontino, com três pontos a mais. Entre eles, aparecem Mirassol e Vila Nova, ambos com 42 pontos. Os goianos, porém, já jogaram na rodada. Dessa forma, o time comandado por Fábio Carille necessita somar três pontos para espantar a crise e se aproximar da liderança. Os paulistas, inclusive, não vencem há quatro rodadas (três empates e uma derrota).

Para a partida deste sábado, o Santos ainda não poderá contar com os reforços do zagueiro Luan Peres e do atacante Yusupha. Além disso, o Peixe terá a baixa do lateral-direito JP Chermont, afinal, está com a seleção brasileira sub-20.

Por outro lado, o meia-atacante Laquintana está regularizado e viajará. O Peixe celebra os retornos ainda do atacante Julio Furch e do lateral-esquerdo Escobar. O primeiro volta após recuperar-se de um entorse no ombro esquerdo, enquanto o segundo volta após cumprir suspensão no 2 a 2 contra a Ponte Preta.